«The Suicide Squad» - Le délire de James Gunn est une bombe!

«Les films de superhéros m’ennuient en ce moment, beaucoup sont lassants», avait déploré James Gunn début juillet. Le papa des «Gardiens de la Galaxie» 1 et 2 a-t-il réussi à se démarquer avec «The Suicide Squad» et son autre bande d’antihéros? Cela valait-il la peine de refaire un film (qui n’est ni une suite ni un reboot), cinq ans après le film de David Ayer? Oui et oui!

■ Le pitch Une escouade de supervilains est libérée momentanément de prison et envoyée sur une île pour une mission de tous les dangers. Parmi eux: l’incontournable cinglée Harley Quinn (Margot Robbie), le meneur Bloodsport (Idris Elba, trop semblable au personnage Deadshot incarné par Will Smith en 2016), Peacemaker (John Cena, aussi à l’affiche de «Fast & Furious 9» et qui sera la star d’une série dérivée de «The Suicide Squad») et le requin King Shark, doublé par nul autre que Sylvester Stallone!

La Task Force X tout juste sortie de prison. DR

■ La concurrence James Gunn, viré de Disney en 2018 à cause d’anciens tweets polémiques (il a été réembauché depuis et bosse sur le Marvel «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3»), la Warner a sauté sur l’occasion pour proposer au cinéaste de mettre en scène «The Suicide Squad». Dixième film de l’univers DC Comics, cette nouvelle version du comics vise à faire oublier le film catastrophique de 2016, démoli par les critiques.

■ Le meilleur Loin du sage Disney, James Gunn a été autorisé à se lâcher et ça se voit! Imprévisible dès l’excellente scène d’ouverture, «The Suicide Squad» est une vraie dynamite, dotée d’un humour assez jouissif, d’une bande-son fun et d’une certaine poésie visuelle, y compris lors des scènes de violence. On adore Polka-Dot Man (David Dastmalchian) qui se bat en lançant des points de couleur, les papillons qui volent quand Harley Quinn explose des têtes et les étoiles de mer menaçantes comme vous ne les avez jamais vues.

■ Le pire Ce n’est pas grand-chose, mais les supervilains ne le sont pas tant que ça (vilains, donc) et l’intrigue simpliste reste faiblarde.

Harley Quinn (Margot Robbie, au centre) en mission avec sa bande de supervilains détraqués. DR

«The Suicide Squad» De James Gunn. Avec Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman. Sortie mercredi 28 juillet 2021. Note: ****