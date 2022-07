Nucléaire: Le démantèlement de Mühleberg progresse comme prévu

Plus de combustible nucléaire en 2024

Les transports de ces éléments usés ont commencé début avril et dureront environ deux ans. Il n’y aura plus donc plus de combustibles à la centrale au printemps 2024. «Le fait qu’il n’y ait plus de combustible nucléaire sur le site est le jalon le plus important de l’ensemble du projet de démantèlement» précisent les BKW. «C’est une condition préalable à la deuxième phase de désaffectation, qui débutera en 2024».