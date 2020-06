Le démarchage par téléphone: ça n’est pas tout à fait fini

Mieux encadrer la pratique

Curafutura et SantéSuisse, les faîtières des assurances, parlent à l’unisson pour interdire les appels non sollicités. «Ces dernières années, certains call centers ou courtiers peu scrupuleux n’ont pas respecté cette règle, ce qui a malheureusement irrité de nombreuses personnes. Les assureurs maladie ont souhaité mettre fin, via leur accord, à ce type d’appels», dit Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse. «Des sanctions sont prévues en cas de non-respect. Un tribunal arbitral, composé d’un représentant de chacune des deux associations faîtières et d’un représentant de la protection des consommateurs, peut ainsi prononcer des amendes pouvant atteindre 100’000 fr. dans l’assurance de base et 500’000 fr. dans les complémentaires», ajoute Adrien Kay, porte-parole de Curafutura.