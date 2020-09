Un dentiste de l’Alaska a été condamné lundi à 12 ans de prison et ne pourra pas pratiquer son métier pendant 10 ans après sa libération. Selon l’ «Anchorage Daily News» , Seth Lookhart a été reconnu coupable de fraude à l’assurance maladie, de mise en danger inconsidérée et de soins dentaires illégaux, notamment. L’Américain de 35 ans commencera à purger sa peine dès le 7 décembre.

Les méthodes de ce dentiste étaient pour le moins étranges. D’après le journal local, il avait tendance à mettre ses patients sous sédatif pendant des périodes prolongées, manquant ainsi d’en tuer certains. Pour ne rien arranger, il facturait à l’assurance maladie des procédures d’anesthésie non nécessaires. Le montant la fraude, à laquelle participait également sa manager, se monte à près de 2 millions de dollars.

Des preuves accablantes dans son propre téléphone

Durant le procès, plusieurs anciens patients de Seth Lookhart sont venus témoigner. Une femme a par exemple raconté que le dentiste lui avait arraché une dent alors qu’il se tenait sur un hoverboard. Un témoignage appuyé par une vidéo, où on peut voir le trentenaire se promener dans les couloirs du cabinet à bord de son engin. «Le plus étonnant dans tout cela, c’est peut-être le fait que la quantité écrasante de preuves a souvent été étayée (…) par les propres SMS, photos et vidéos du Dr Lookhart», a réagi le juge Michael Wolverton.