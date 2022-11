Voile: «Nous n’avions pas d’autre choix»

Le briefing météo de samedi matin à 10 h 30 a été pris d’assaut. La rumeur d’un report qui était dans l’air depuis quelques jours a très vite été officialisée. La direction de course a annoncé aux 138 skippers sa décision de décaler le départ de la course compte tenu de la situation météo attendue en Manche sur les 36 premières heures de la course. Les derniers modèles ont confirmé le passage d’une très violente dépression, accompagnée d’une mer très forte barrant la route des solitaires dès la première nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche. OC Sport Pen Duick et son directeur de course Francis le Goff ont donc décidé d’attendre et de trouver une prochaine fenêtre plus favorable pour un nouveau départ mardi 8 novembre ou mercredi 9 novembre. «Nous n’avions pas d’autre choix» ont précisé les organisateurs.