Chantage de l’ex-maîtresse: Le département d’Alain Berset ne trouve plus un échange de mails

L’affaire a fait du bruit fin 2020. La presse alémanique révélait alors qu’une femme avait essayé de faire chanter Alain Berset. On apprenait que le conseiller fédéral avait déposé une plainte au ministère public de la Confédération, en décembre 2019 déjà, contre cette femme, son ancienne maîtresse. Elle menaçait de divulguer des photos privées et réclamait 100’000 francs. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis.

Révélations lors d’une séance de conciliation

Des recherches du journal alémanique montrent aujourd’hui que la correspondance entre Lukas Bruhin, le plus proche collaborateur d’Alain Berset, et la maîtresse chanteuse a apparemment été effacée au sein du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Lors d’une séance de conciliation entre le DFI et la rédaction de Tamedia, qui avait exigé de pouvoir consulter des documents du département relatifs à l’affaire, le DFI avait dit ne plus posséder aucun document sur les contacts de ses collaborateurs avec l’auteure du chantage ou sur le cas de chantage.