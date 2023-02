Genève : Le Département de la cohésion sociale semble être dans la tourmente

Le patron du département de la cohésion sociale (DCS), Thierry Apothéloz, se retrouve dans une situation délicate, à quelques semaines des élections. Isabelle Gattiker, à la tête de l’Office cantonal de la culture et des sports, et Michel Bertschy, directeur du Service des affaires communales, sont en arrêt maladie. «Que se passe-t-il?» questionne la « Tribune de Genève »?

Selon le quotidien genevois, il y aurait des conflits entre le secrétariat général du département et ces deux directions. Parmi les raisons évoquées: «Un management manquant de bienveillance du secrétariat général» ainsi que des relations de travail et de pouvoir complexes. Par ailleurs, le journal ne manque pas de souligner que la nomination du responsable du pôle assurances sociales et handicap à l’Office de l’action de l’insertion et l’intégration sociale (OAIS) se fait attendre depuis plusieurs mois. Une situation qui ne facilite pas le quotidien.