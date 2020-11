Santé : Le Département fédéral de l’intérieur préconise le traitement ambulatoire

Le transfert de six groupes d’interventions chirurgicales des soins stationnaires vers l’ambulatoire s’avère payant: le nombre d’opérations en milieu stationnaire a baissé, engendrant parallèlement une diminution des coûts. La décision de ce transfert a été prise en 2019 par le Département fédéral de l’intérieur.

Depuis, six groupes d’interventions chirurgicales sont pris en charge uniquement en ambulatoire par l’assurance obligatoire des soins (AOS), sauf quand l’intervention est nécessaire en milieu stationnaire, rappelle lundi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué.

Réglementation uniforme

Le DFI avait considéré qu’une prise en charge en ambulatoire dans des cas plus indiqués d’un point de vue médical était mieux adaptée aux patients et nécessitait moins de ressources. Plusieurs cantons avaient déjà établi leurs propres listes, dont certaines vont même au-delà des six groupes d’intervention décidés au niveau fédéral. La décision du DFI visait aussi à créer une réglementation uniforme de ces interventions pour tous les assurés de Suisse.