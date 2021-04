Mer Noire : Le déploiement de deux navires de guerre US annulé

Selon la Turquie, Washington ne déploiera finalement pas cette semaine ses navires de guerre via les détroits des Dardanelles et du Bosphore en direction de la mer Noire.

Les États-Unis ont renoncé à déployer cette semaine deux navires de guerre en mer Noire via les détroits turcs, en pleines tensions entre l’Ukraine et la Russie, ont affirmé mercredi des responsables et médias turcs.