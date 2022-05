Téléphonie mobile : Le déploiement de la 5G divise les Suisses

Ils sont presque autant à être favorables que défavorables à la nouvelle norme de téléphonie mobile, selon un sondage de Comparis. Les femmes sont les plus sceptiques.

Les femmes sont beaucoup plus réticentes que les hommes. Seules 29,7% des sondées sont favorables à la 5G, contre 55,1% des hommes. Mais 50% y sont carrément opposées, contre seulement 33,6% des hommes. «L’enthousiasme des femmes pour la technologie est plus mesuré que celui des hommes. En outre, le réseau de téléphonie mobile étant très bien développé en Suisse, elles ne voient pas en quoi une telle précipitation est nécessaire. Les hommes, en revanche, sont séduits par les futures possibilités offertes par la technologie de la 5G», explique Jean-Claude Frick, expert en numérique chez Comparis.

Les seniors sont plus favorables

C’est chez les plus de 55 ans qu’on trouve la plus grande part de sondés favorables à la 5G (46,2%), devant les 18-35 ans (45%). À l’inverse, ce sont les 36-55 ans qui se montrent les plus sceptiques, avec 38,3% d’avis favorables seulement.

Déjà un tiers des abonnements

Par ailleurs, plus d’un tiers des personnes interrogées possède déjà un abonnement 5G. C’est chez les 18-35 ans qu’on en trouve le plus. Les jeunes sont déjà 41,1% à en avoir un, contre 33% chez les 36-55 ans et 26% pour les plus de 55 ans. Toutes générations confondues, plus des deux tiers des utilisateurs de la 5G estiment cette norme de téléphonie plutôt importante, voire importante pour eux.