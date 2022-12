Fidji : Le dépouillement des législatives retardé par une anomalie technique

Les législatives opposent le premier ministre sortant Frank Bainimarama, déjà en poste depuis 16 ans, et Sitiveni Rabuka, par deux fois putschiste.

Le dépouillement des élections législatives de mercredi aux Fidji a été retardé jeudi par une «anomalie» technique, alors que le premier ministre Frank Bainimarama cherche à prolonger ses seize années au pouvoir. Son principal rival Sitiveni Rabuka, deux fois putschiste et surnommé «Rambo», était en tête mercredi soir des résultats partiels quand le décompte a été interrompu.

Le parti de Frank Bainimarama, FijiFirst, était repassé en tête lorsque la publication des résultats partiels a repris quatre heures plus tard. Lors d’une conférence de presse organisée à la hâte jeudi matin, le superviseur des élections Mohammed Saneem a déclaré qu’une «anomalie» avait été détectée. Il a cité un «décalage» entre les votes exprimés et le décompte d’un candidat.

«Pour remédier à cette situation, le bureau électoral fidjien a dû revoir l’ensemble du mécanisme par lequel nous diffusions les résultats», a-t-il déclaré. L’irrégularité, survenue tard dans la nuit, a dominé les bulletins d’information et a été accueillie avec scepticisme et colère sur les réseaux sociaux, mais Mohammed Saneem a défendu l’intégrité du décompte. Jeudi à l’aube, le parti FijiFirst détenait environ 45% des voix sur plus de la moitié des 2071 bureaux de vote du pays dépouillés.