Royaume-Uni : Le député accusé d’avoir regardé du porno au Parlement a été suspendu

L’élu britannique Neil Parish s’est lui-même signalé à la commission chargée de la conduite des députés, après les récentes accusations d’une membre du gouvernement.

«Je vais coopérer pleinement pour toute enquête»

Le Parti conservateur britannique de Boris Johnson a ouvert mercredi une enquête après qu’un député a accusé Neil Parish d’avoir regardé des contenus pornographiques à la Chambre des communes. Il n’avait alors pas été publiquement nommé. «A la suite des récentes accusations concernant l’utilisation par un député de son téléphone portable, je me suis moi-même signalé à la Commission parlementaire (compétente)», a indiqué sur son site Neil Parish. «Je vais coopérer pleinement pour toute enquête, et continuer à assurer mon rôle de député de Tiverton et Honiton pendant que les investigations sont en cours», a-t-il ajouté, précisant qu’il ne communiquerait pas plus pour le moment.