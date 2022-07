France: le député Eric Coquerel visé par une plainte pour harcèlement sexuel

France : Le député Éric Coquerel visé par une plainte pour harcèlement sexuel

Le nouveau président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale aurait eu des gestes déplacés envers la militante de gauche Sophie Tissier, lors d’une soirée en 2014.

Sophie Tissier, ancienne figure des «gilets jaunes» âgée de 43 ans, a expliqué avoir porté plainte pour «faire avancer la cause des femmes, notre place dans la société et surtout en politique», estimant que le dépôt de plainte était l’unique moyen d’être prise en compte «sérieusement». Elle dit avoir été «méprisée» par LFI (ndlr: le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon) «depuis des années» et regrette des «conséquences terribles» sur sa vie et son parcours de militante depuis les «agissements» d’Éric Coquerel, lors d’une soirée en 2014.