Etats-Unis: Le déraillement d’un train de produits chimiques inquiète les habitants

États-Unis : Déraillement d’un train de produits chimiques: l’État tente de rassurer

Un train transportant des produits chimiques a déraillé le 3 février dans une localité de l’Ohio. Les habitants, de plus en plus inquiets pour leur santé, exigent des explications.

Getty Images via AFP

«Priez pour East Palestine et notre futur», peut-on lire sur une pancarte devant un fleuriste de cette bourgade de l’Ohio, le 14 février 2023.

Michael Regan a affirmé qu’aucune trace de chlorure de vinyle ou de chlorure d’hydrogène n’avait été détectée après l’examen de plus de 480 maisons, et que l’eau était testée et re-testée «pour garantir que ces communautés soient protégées».