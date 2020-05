Réputation

Le dérapage d’une star fait chuter la note de TikTok

Bombardée de critiques en raison d’une vidéo truquée d’un créateur indien, la cote de l’app est tombée à 1,2 étoile avant l’intervention de Google.

L’influenceur Faizal Siddiqui a provoqué indirectement un plongeon sans précédent de la note de TikTok. Dans une vidéo retirée depuis lors, on pouvait l’imaginer en train de mener une attaque à l’acide contre une femme qui menaçait de le quitter. Face à l’indignation suscitée, l’Indien aux près de 150’000 abonnés a été contraint de présenter ses excuses. «En tant qu’influenceur des médias sociaux, je me rends compte de ma responsabilité et je m’excuse auprès de toute personne offensée par la vidéo», a-t-il notamment déclaré.