Les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score favorable à Gottéron. Dans un premier tiers très équilibré, les Dragons se sont montrés les plus réalistes. Sprunger a ouvert le score, puis DiDomenico, en supériorité numérique, a doublé la mise 36 secondes plus tard. Mais les Bernois ont pu se relancer 1'45 après grâce à Praplan, qui a bénéficié d'un but contre son camp de Bykov. Il n'a ensuite fallu que 18 secondes à Sprunger pour s'offrir un doublé et redonner deux longueurs d'avance à son équipe. Quelle sera la réaction des Ours? La réponse dans une dizaine de minutes.