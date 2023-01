Football: Le derby du Rhône se prépare à une affluence record

Plus de 13’000 billets ont déjà trouvé preneur en vue du Servette-Sion de dimanche (16h30). L’affiche n’avait jamais aussi bien marché depuis le retour des Grenat en Super League.

La Tribune nord du Stade de Genève devrait faire le plein contre Sion. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Combien seront-ils à faire le déplacement du Stade de Genève ce dimanche à 16h30, malgré la grisaille, le froid et peut-être même un peu de bise? Les estimations varient. 15’000? 18’000? La barre des 20’000? Difficile à prédire. Reste qu’un Servette-Sion n’avait jamais attiré autant de monde depuis le retour des Grenat en Super League, à l’été 2019.

Vendredi matin, le club genevois communiquait avoir déjà vendu plus de 13’000 billets, en comptant logiquement les abonnements. À deux jours du match, c’est un nombre conséquent. Les temps de passage sont même meilleurs que lors de la plus grosse affluence de la saison à la Praille, début novembre contre Young Boys. Ce jour-là, 16’214 personnes avaient garni les gradins de l’édifice genevois.

Mais à vrai dire, côté servettien, on ambitionne même de battre ce record de la saison. C’est possible: plusieurs secteurs sont déjà complets. Ce serait aussi la plus haute affluence recensée pour un match de Servette à domicile depuis celui de la montée contre le Lausanne-Sport en mai 2019 (la barre des 20’000 spectateurs avait été dépassée).

Depuis qu’il a rejoint la Super League, en revanche, le SFC peine à se rapprocher de ces totaux: le Covid n’a évidemment pas aidé entre 2020 et 2021, mais la moyenne de spectateurs était de 6902 la saison passée, alors qu’elle s’élève à 8389 sur la première partie de saison. Et rares sont les parties à dépasser allégrement les 10’000 personnes.

Alain Geiger jouera dessus

Même si le renouveau est peut-être en train de se concrétiser cette saison, encouragé par les résultats sportifs. Servette a commencé l’année à la deuxième place de Super League. Le derby contre Sion est la première affiche après près de trois mois sans match à la Praille, où la barre des 10’000 a déjà été franchie trois fois (Zurich, Bâle et YB). Avant une quatrième dimanche.

L’engouement autour de ce derby du Rhône n’a pas échappé à Alain Geiger, l’entraîneur des Grenat: «Ceux qui donnent le rythme du derby, ce sont les médias, la Section Grenat et les collaborateurs dans les bureaux, décrit-il. Ce sont eux qui nous font sentir l’importance de ce match et l’intérêt de ce derby. Et c’est pour cela qu’il y aura du monde au stade. C’est quelque chose qui touche les gens, les supporters: je jouerai là-dessus lors de mes dernières causeries.»