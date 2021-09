Football - Le derby et la tête pour Xamax

Andrea Binotto ne s’y est pas trompé. Alors que son Neuchâtel Xamax était en train de célébrer le but victorieux, celui du 3-1, l’entraîneur rouge et noir a longé la touche avant de tomber dans les bras de Nicky Beloko. Le buteur se nommait Louis Mafouta, comme sur le 2-0 d’ailleurs, mais le détonateur jouait bien deux crans plus bas. Avec ses dreads, son numéro 16 et son sens bien à lui de la percussion.