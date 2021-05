Football - Le derby lémanique reste une affaire lausannoise

Face à un Servette apathique, une bonne frappe de Da Cunha passait au-dessus de la transversale cinq minutes plus tard. Déchaîné, le Français en prêt de Nice allait faire ensuite étalage de toute l’étendue de son talent. Après avoir récupéré un ballon des pieds de Cognat au milieu du terrain, il accélérait avant de réussir le parfait « une-deux » avec Guessand. A une quarantaine de mètres des buts genevois, le No 10 lausannois prenait de vitesse toute la défense genevoise pour tromper en finesse Frick (19e).

Comme on pouvait s’y attendre, la rencontre était moins animée après la pause. Servette tentait bien de prendre le jeu à son compte et d’inquiéter Mory Diaw, mais il n’y parvenait que très rarement. Si l’on excepte une jolie déviation de la tête signée Kyei (54e) et une percée solitaire de Cognat (69e), le gardien lausannois vivait une seconde mi-temps plutôt tranquille.

Même l’introduction simultanée de Kone et Imeri ne changeait rien à l’incapacité genevoise à contourner une défense adverse très concentrée et bien articulée autour de Jenz. Une tâche d’autant plus compliquée que Servette se retrouvait à dix pour les vingt dernières minutes suite à l’exclusion de Sasso pour un deuxième carton jaune. Un avantage numérique dont Brazao a profité pour saler un peu plus l’addition d’une frappe du pied droit (78e). Peu avant que Kone ne soit à son tour exclu pour une vilaine faute sur Tsoungui (83e).