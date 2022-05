Football: Le derby pour Xamax, sous les yeux d’Ilija Borenovic

Et si l’indice divulgué par la tribune principale de la Pontaise vendredi soir était trop gros pour ne pas être pris au sérieux? Ilija Borenovic a assisté au derby entre Stade Lausanne et Neuchâtel Xamax. Il se pourrait que le SLO se cherche une figure locale pour diriger l’équipe la saison prochaine, Meho Kodro arrivant en fin de contrat en juin. Borenovic est un Lausannois pure souche, sans club depuis son départ du LS en début d’année. Y a-t-il ici un réel rapprochement, ou une simple coïncidence? On devrait le savoir bientôt.