À Lausanne, tout le monde retient son souffle depuis le début de la semaine. Elle avait mal commencé, avec des cas de Covid-19 qui ont frappé six membres du staff de la première équipe. Une mini-quarantaine a été ordonnée, pour voir s’il y avait eu transmission du virus chez les joueurs. Les tests rapides passés par les Lausannois ce vendredi matin ont contribué à rassurer sur l’évolution de la situation: pas de cas positifs chez les joueurs, pas de symptômes depuis 72 heures. Le LS est à nouveau dans les starting-blocks en vue du derby de dimanche au Stade de Genève contre Servette. On n’attend plus qu’une décision du médecin cantonal vaudois désormais.