Beachvolley: Le derby suisse tourne en faveur de la paire Hüberli/Brunner

La hiérarchie a été respectée vendredi après-midi dans la rencontre 100% suisse aux championnats d’Europe de Vienne. la Zurichoise Tanja Hüberli (30 ans) et la Zougoise Nina Brunner (27 ans) ont pris la mesure de la paire composée de la Lucernoise Esmée Böbner (23 ans) et de la Bernoise Zoé Vergé-Depré (25 ans) en trois manches (21-17, 17-21, 15-12) sur le court central.

C’est le duo le plus expérimenté qui a pris le meilleur départ dans cette rencontre. Les huitièmes du classement mondial ont presque toujours fait la course en tête dans le premier set et l’ont assez logiquement emporté. Leurs jeunes adversaires ne se sont pas laissé abattre pour autant et ont réussi à égaliser sur le même score (21-17).