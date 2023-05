Ce qui compte là-dedans, c’est que l’Yverdon Sport de cette saison est supérieur à celui de la saison dernière, même si le budget a été réduit. Parce qu’on a appris de notre première saison en Challenge League, qu’on a pu se séparer des joueurs qui ne nous convenaient pas et amener les profils qu’on avait cernés et dont on avait besoin. Sans Mario Di Pietrantonio, notre président qui nous a permis de réaliser tout ceci, rien n’aurait eu lieu. Et sans les quatre employés du secteur administratif, qui font le boulot de huit, on n’aurait jamais pu donner vie à ces idées.

… alors un wagon de bons problèmes se posent à nous. La première chose, c’est qu’il était capital d’être fixé quant à notre avenir pour pouvoir avancer. Désormais, on l’est. La semaine dernière encore, on a mené certaines discussions qui sont restées vagues à cause de notre futur incertain. Et puis, c’est lors de soirées comme celles-ci (ndlr: 4’500 spectateurs, record de la saison à Yverdon) qu’on se rend compte de l’importance de jouer à domicile. On va tout faire pour que le Stade municipal soit prêt le plus rapidement possible à recevoir des rencontres de Super League. Et d’ici-là, on remercie la Ville de Sion de nous mettre son stade à disposition.