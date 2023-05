Le dernier joueur inconnu du Real Madrid était un Suisse

Une montre cricket vient d’être créée en hommage à l’ancien footballeur et horloger.

L’énigme a finalement été résolue l’automne dernier. Un mystérieux joueur nommé Didixein était le seul, dans l’histoire du Real Madrid, à demeurer un illustre inconnu. Un journaliste espagnol s’est ainsi donné la mission de faire la lumière sur ce personnage, dont on ignorait tout, qui apparaissait dans les chroniques sportives des années 1908 et 1909. Et son enquête l’a mené jusque dans le canton de Neuchâtel. À la base de cette rocambolesque affaire, une faute d’orthographe, explique «Arcinfo», citant un article de «Marca». Le journaliste a en effet eu l’idée de transformer le «x» de Didixein en «sh», puis le «n» en «m», pour aboutir à Didisheim.