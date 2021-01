Insolite : Le dernier «monolithe mystérieux» de 2020 surgit au Canada

Des monolithes ont fait leur apparition partout dans le monde depuis le premier lancé par le collectif The Most Famous Artist mi-novembre en Utah. Le trend fait notamment fureur sur les réseaux sociaux.

Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité de la structure de l’Utah, mais pas celles des objets découverts en Roumanie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.