Phoenix, Etats-Unis

Le dernier sacrifice d'une mère transformée en torche humaine

Se sentant prise au piège, une mère a décidé dans un dernier sacrifice de jeter son enfant de trois ans par le balcon pour le sauver des flammes de son appartement. Elle n'a pas survécu.

On y voit l’ancien militaire courir vers la maison pieds nus après avoir entendu des appels à l’aide. Il réussi t alors à attraper in extremis Jameson Long qui venait d’être lancé du balcon par sa mère. « Je n’ai pas beaucoup réfléchi. J’ai réagi » , a expliqué l’ancien militaire aux médias. « Sa tête a parfaitement atterri sur mon coude. Je ne me considère pas comme un héros, mais comme une personne formée pour faire son travail et protéger des gens » .