États-Unis : Le dernier siège du Congrès enfin attribué, trois mois après

Le démocrate Anthony Brindisi a concédé sa défaite face à Claudia Tenney à propos du dernier siège vacant à la Chambre des représentants.

Il aura fallu trois mois, mais les élections américaines de novembre sont enfin terminées: le dernier siège du Congrès encore en suspens, dans une circonscription de l’État de New York, a été attribué lundi à une Républicaine proche de Donald Trump.

«Il est temps de tourner la page de ces élections (…) et de construire un pays plus uni pour nos enfants», a-t-il déclaré lundi. Claudia Tenney l’a remercié. «Il a gracieusement offert d’aider à une transition en douceur et j’ai hâte de travailler avec lui dans les prochains jours», a-t-elle déclaré.