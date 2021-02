Sri Lanka : Le dernier spécimen d’une espèce d’arbre sauvé

Les autorités du Sri Lanka ont accepté d’épargner le dernier spécimen au monde de Crudia Zylanica qui devait être abattu pour permettre le passage d’une autoroute.

Cet arbre, dernier représentant de son espèce, échappe in extremis à l’abattage.

L’espèce Crudia zeylanica avait été découverte et enregistrée en 1868 mais dès 1911, elle semblait déjà disparue. Son extinction avait été entérinée en 2012 jusqu’à la découverte surprise de ce spécimen isolé en 2019 près de Colombo.

L’arbre haut de huit mètres devait être abattu ce mois-ci afin de permettre la construction d’une autoroute mais le projet a suscité la levée de boucliers de militants écologistes, d’hommes politiques et du très influent clergé bouddhiste.

Eviter un «péché»

Mercredi, le ministre de la Protection de l’environnement et des forêts C. B. Rathnayake a annoncé que l’ordre avait été donné au chantier pour que le précieux spécimen soit épargné. «L’arbre ne sera pas coupé, et les travaux se poursuivront en le contournant», a assuré à la presse M. Rathnayake à Colombo.