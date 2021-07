Royaume-Uni : Le dernier voyage de Monty sur sa montagne préférée

Avant de dire adieu à son chien atteint d’une leucémie, un Britannique l’a installé dans une brouette et l’a emmené pour une ultime aventure forte en émotions.

L’hôtelier savait bien que son chien n’était plus assez en forme pour s’attaquer au Pen Y Fan, le sommet le plus haut de Galles du Sud (886 mètres). Il a donc dû improviser. «Je suis tombé sur une vieille brouette rouillée que j’ai décidé de dépoussiérer et de huiler. Le lendemain, j’ai mis Monty dedans, sur un tas de couvertures, et j’ai commencé à le faire rouler jusqu’au sommet. Il a adoré et la réaction des autres marcheurs a été incroyable», raconte le quinquagénaire.