Réveillon : Le désamour pour les pétards du Nouvel-An

Une large partie de la population n’apprécie pas les feux d’artifice, selon une récente étude de FinanceScout24. Pourquoi la population boude-t-elle les pétards du réveillon?

Avec ou sans feux d’artifice? Une récente étude de FinanceScout24 , menée du 8 novembre au 3 décembre 2021 auprès de 1300 Suissesses et Suisses âgés de 18 à 79 ans, a sondé les intentions de la population quant à la soirée du réveillon.

Ainsi, 48% des personnes interrogées préfèrent passer Nouvel-An chez eux, 19% entre amis, 17% en famille, 8% en vacances, 3% au restaurant, 2% dans un événement culturel, 2% à un office religieux et 18% n’ont pas encore de plans. Il en ressort aussi que seuls 2% des sondés comptent se rendre à des feux d’artifice publics s’ils sont maintenus cette année.

Lors de fêtes privées, seuls 22% des habitants investissent dans des feux d’artifice et pétards. Et ce sont surtout les hommes qui se livrent à cette tradition. Ils sont également deux fois plus dépensiers. Alors que les femmes dépenseraient jusqu’à 100 francs maximum, un sondé sur quatre montera jusqu’à 200 francs.