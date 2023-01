Norvège : Le déserteur de Wagner remis en liberté

Ayant demandé l’asile en Norvège, il s’est déclaré prêt à livrer son expérience sur la brutalité du groupe Wagner, un témoignage jugé potentiellement précieux pour éclairer la question des crimes de guerre dont la Russie est accusée en Ukraine. Maintenu dans un lieu secret, il avait été arrêté après «des tensions» avec les policiers chargés de sa protection, avait expliqué son avocat. «Il y a naturellement beaucoup de mesures de sécurité qui ont été prises et il trouve difficile de s’y plier», avait expliqué Brynjulf Risnes à l’AFP.

Parcours douteux

De nombreux points d’interrogation demeurent sur sa personnalité, son parcours et les circonstances de sa fuite. Nombre d’experts estiment que l’ex-mercenaire n’a pu traverser la frontière hautement gardée sans assistance. Depuis son arrivée en Norvège, Andreï Medvedev a notamment été entendu, sous le statut de «témoin», par la police criminelle (Kripos) qui participe à l’enquête internationale sur les crimes de guerre en Ukraine. «Il a dit précédemment qu’il avait été membre du groupe Wagner, et c’est intéressant pour Kripos de récolter plus d’informations sur cette période», a indiqué Kripos.