Norvège: Déserteur de Wagner arrêté en vertu de la loi sur l’immigration

Norvège : Le déserteur du groupe Wagner arrêté en vertu de la loi sur l’immigration

Son avocat, Brynjulf Risnes, a affirmé son client avait été arrêté à cause de son refus de se plier à toutes les règles de sécurité mises en place autour de lui. «Il trouve que c’est beaucoup et que ça n’a pas lieu d’être», a-t-il expliqué. «Il y a naturellement beaucoup de mesures de sécurité qui ont été prises, et il trouve difficile de s’y plier. Mais il n’est accusé de rien.»