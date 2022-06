Le désespoir des chauffeurs Uber genevois privés de revenus

Certains chauffeurs Uber envisagent d’aller travailler dans le canton de Vaud. LMS

«On se retrouve du jour au lendemain sans rien. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On est les dindons de la farce. Je le vis très mal.» Philippe, chauffeur Uber de longue date, a pris de plein fouet la suspension de l’activité de la plateforme de VTC vendredi soir, suite à la décision du Tribunal fédéral l’obligeant, à Genève, à traiter les conducteurs comme des salariés, et non comme des indépendants. Il possède bien quelques clients privés, mais pas assez pour vivre. «Uber, c’était 80% de mes revenus.»

«Beaucoup iront à l’Hospice»

Maximillian se dit aussi «en plein désespoir pour ma femme et ma fille. On va tous se retrouver aux poursuites, c’est sûr.» Il explique disposer d’un autre travail à temps partiel, qui lui procure 5000 francs par mois, «mais mon activité de chauffeur me rapportait entre 7000 et 8000 francs supplémentaires. C’était indispensable pour payer la pension alimentaire de mon ex-épouse.» Son emploi lui interdit d’accéder à l’aide sociale, mais il l’assure, «il y aura beaucoup de gens qui iront à l’Hospice. Plus de 80% des chauffeurs ne faisaient qu’Uber.»

Rouler sur Vaud, «mais jusqu’à quand?»

Pour s’en sortir, il prévoit d’aller rouler sur Vaud, où il dispose de l’autorisation cantonale d’officier comme VTC. «Je vais faire l’Arc lémanique, mais jusqu’à quand?» s’interroge-t-il, la décision du Tribunal fédéral promettant d’avoir bientôt des conséquences dans toute la Suisse, bien qu’Uber martèle le contraire. Sa collègue Alicia n’envisage pas, elle non plus, le canton vaudois comme un eldorado. «Cela ne fait pas beaucoup rêver: on est beaucoup trop. J’imagine que la priorité sera donnée aux chauffeurs vaudois. Plusieurs d’entre nous verront leur application fermée.»

Les taxis, «un autre esclavage»

Les autres solutions sont rares. Travailler avec une autre application? D’une part, elles sont très peu nombreuses, d’autre part et surtout, elles restent pour l’heure confidentielles, observe Philippe. «Une app, c’est bien, mais s’il n’y a pas de clients… Uber, c’était connu.» Rejoindre Taxiphone, alors? Là aussi, de gros obstacles existent, expliquent les chauffeurs. Il faut d’abord disposer du permis de taxi, et même pour ceux qui l’ont passé, «les plaques sont en nombre limité et il y a plusieurs années d’attente», constate Maximillian. Il est certes possible d’en louer, «mais là, on retombe dans un autre esclavage, pire qu’Uber», juge le quinquagénaire. «C’est du racket», abonde dans ce sens Philippe.

Le mirage des contrats salariés

Quant à compter sur l’éventuelle générosité d’Uber, «même s’ils ont dit qu’ils ne nous laisseraient pas tomber, on n’y croit pas trop», lâche Maximillian. «On a juste reçu une communication nous indiquant que le service cessait, mais aucun préavis, et rien nous disant qu’on allait être payés», complète Philippe. Samedi, l’entreprise a d’ailleurs indiqué que «l’arrêt du Tribunal fédéral ne requalifie pas de façon automatique tous les contrats chauffeurs en contrats salariés» et que la police du commerce genevoise n’était «pas compétente pour ordonner le paiement des cotisations sociales, ni pour imposer l’embauche immédiate de tous les chauffeurs».

«Uber m’a sauvé la vie»