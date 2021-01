Non, il n’est pas cramé! Il est caramélisé parfaitement et c’est là toute la subtilité du cheesecake de San Sebastián. Originaire de la ville de San Sebastián, située dans le Pays basque espagnol, ce gâteau est devenu très populaire ces dernières années! Aux États-Unis, pays du cheesecake, il fait fureur. Au point que le New York Times estime même qu’il serait la «saveur de l’année 2021».

Il faut dire qu’il est plutôt fameux avec son merveilleux goût de caramel au beurre salé et son caractère unique apporté par son côté de laitage brûlé. Et sa texture onctueuse est des plus agréables!

Et c’est que c’est un cheesecake des plus simples à préparer.

Voici la recette:

500 g de fromage frais nature (Philadelphia ou autres produits similaires)

200 g de sucre

4 œufs de taille moyenne

Une belle pincée de sel

100 ml de crème entière

Préchauffez votre four à 260 °C pendant au moins 20 minutes. Mélangez tous les ingrédients dans un robot ménager et fouettez pendant au moins 7 minutes à vitesse maximum. Versez le mélange dans un moule à gâteau rond de 25 cm de diamètre chemisé d’un papier sulfurisé. Enfournez rapidement pour ne pas perdre de chaleur dans votre four et cuisez le cheesecake entre 25 et 30 minutes. Le dessus doit caraméliser largement et le milieu doit sembler à peine pris, presque liquide encore.

Une fois la cuisson atteinte, sortez le cheesecake du four et laissez le refroidir quelques minutes à l’air libre. Couvrez le moule d’un papier cellophane et mettez-le au frigo pour la nuit.