Vaud : Le dessinateur de presse Patrick Chappatte distingué par l’EPFL

La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a eu lieu samedi au SwissTech Convention Center en l’honneur de 1245 étudiants de Master et en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. «Votre diplôme est le passeport pour le monde. Celui que vous façonnerez par votre engagement dans la société. Cette société qui vous a permis de vous former, et que je l’espère, vous servirez à la mesure de vos talents», a déclaré Martin Vetterli, le président de l’EPFL.