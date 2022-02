JO 2022 : Le destin olympique de Valieva reste en suspens

Prise au milieu d’une retentissante affaire de dopage, la star russe du patinage, âgée de 15 ans, attend une décision du Tribunal du sport.

À 15 ans, Valieva se retrouve prise au milieu d’une retentissante affaire de dopage, avec en arrière plan le conflit opposant, depuis le scandale du système de dopage d’État organisé notamment pour les JO 2014 de Sotchi, les autorités russes et les instances sportives internationales.

Domination occidentale

Mais «l’athlète a fait appel devant la commission antidopage de Rusada» mercredi et «dans la soirée», l’instance russe «a décidé de lever la suspension provisoire de l’athlète, lui permettant ainsi de continuer à participer aux JO», poursuit l’ITA.

Néanmoins, «parce qu’une décision est nécessaire avant» le début de la compétition individuelle, programmée les mardi 15 et jeudi 17 février, «le CIO va exercer son droit à faire appel sans attendre la décision motivée de Rusada», annonce l’ITA.

La Fédération internationale de patinage (ISU) s’est jointe dans la foulée au recours du CIO, ravivant les lignes de fracture entre le sport russe et les instances sportives internationales, régulièrement dépeintes par Moscou comme un instrument de domination occidentale.

Conditions d’analyse

Le Comité olympique russe (ROC) a réagi vivement en s’interrogeant sur les conditions de l’analyse, réalisée à Stockholm, le laboratoire de Moscou ayant perdu son agrément dans le cadre des sanctions contre l’agence russe antidopage, et notamment sur les délais.

Le jeune âge de la patineuse – moins de 16 ans – en fait une «personne protégée», ce qui implique la confidentialité autour de son contrôle, des sanctions potentiellement allégées, et la nécessité d’enquêter sur le rôle de son entourage, selon la réglementation de l’AMA.

L’ado russe a enchaîné les succès cet hiver avec notamment les Championnats d’Europe mi-janvier et le titre olympique par équipes lundi. Elle en a profité pour signer les tout premiers quadruples sauts féminins de l’histoire olympique.

École Tutberidze

Les deux autres patineuses russes engagées aux Jeux de Pékin, Anna Shcherbakova, championne du monde en titre, et Alexandra Trusova, médaillée de bronze européenne et mondiale, en sont aussi des élèves. Toutes trois ont trusté le podium européen il y a moins d’un mois et semblent promises au podium olympique.