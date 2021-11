Netflix : Le détail du jackpot touché par Omar Sy révélé

Le 12 octobre 2021, le comédien français a signé un gros contrat avec Netflix, dont le montant est désormais connu.

«Netflix s’est engagé sur un contrat pluriannuel de films avec l’acteur et comédien de premier plan Omar Sy», annonçait le géant du streaming le 12 octobre 2021. «Cet accord verra la société de production de Sy établie à Paris et à Los Angeles développer des films originaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif.».