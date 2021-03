«C’est le pompon!» : Le détail troublant qui a trahi l’intrus de la base d’Andrews

Un homme qui avait pu pénétrer sur la base où est stationné l’avion du président américain grâce à un garde distrait a en fait été trahi par son bonnet rose.

US Air Force

C’est un garde distrait par ses problèmes personnels qui a permis à un intrus de pénétrer le mois dernier sur la base militaire qui abrite l’avion présidentiel Air Force One, selon l’enquête interne de l’US Air Force rendue publique jeudi.

L’individu, dont l’identité n’a pas été révélée, a passé plus de cinq heures sur la base militaire d’Andrews, près de Washington, il est monté à bord d’un avion officiel et il n’a été interpellé que parce qu’il portait un drôle de bonnet, a indiqué à la presse l’inspecteur général de l’US Air Force, Sami Said. L’enquête sur cet incident, qui s’est déroulé le 4 février, a révélé une chaîne d’erreurs après l’effraction initiale.