Chablais – Le détour forcé par Aigle ne sera plus facturé cette année

Les contrôleurs des CFF ont été avertis de l’abandon du surcoût. Archives / 24 heures / Chantal Dervey

Se rendre en train de Bex (VD) à Saint-Maurice (VS) peut prendre entre 4 et 27 minutes, selon le moment de la journée. Si l’on monte dans un train direct, le déplacement s’effectue en un rien de temps. Mais si l’on est obligé de transiter par Aigle, le trajet est nettement plus long. Et ce n’est pas tout: en 2021, des voyageurs ont signalé avoir dû payer 1 fr. 30 de plus pour être passés par Aigle, soit une hausse de 54% du prix du billet. «L’an dernier, notre service clientèle a traité une dizaine de réclamations en ce sens», confirme Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.

La situation a alerté la commune de Bex et l’État de Vaud. Après vérification, la Direction générale de la mobilité et des routes du canton a constaté que le transit par Aigle, sans augmentation du tarif, n’était appliquée qu’aux trajets directs, par exemple un Bex - Martigny, via Aigle. Elle a donc demandé, et obtenu, que les CFF laissent circuler sans surcoût les détenteurs d’un abonnement Mobilis entre Bex et Saint-Maurice, via Aigle.

Plus de surcoût jusqu’en décembre

Cette mesure est en place depuis le 25 janvier. «Les voyageurs titulaires d’un titre de transport Mobilis, zones 84 et 85, sont autorisés à transiter via Aigle sans payer les zones 80 et 83. Tout notre personnel de contrôle a été avisé en ce sens», confirme Jean-Philippe Schmidt.