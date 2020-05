JO de Toyko et coronavirus

Le détournement de logo qui passe mal

L'harmonieux damier blanc et bleu du logo des Jeux olympiques de Tokyo intégré dans la représentation menaçante du coronavirus: l'image a choqué au Japon et conduit les auteurs de ce détournement à présenter leurs excuses jeudi.

Cette représentation revisitée du Covid-19, s'est retrouvée en couverture de Number 1 Shimbun, le magazine interne du Club japonais des correspondants étrangers (FCCJ). Son président Khaldon Azhari a annoncé que le dessin satirique avait été retiré du site internet du FCCJ. «Nous vivons cette crise tous ensemble et la couverture de notre magazine a offensé certaines personnes dans le pays qui nous accueille, le Japon», a déclaré M. Azhari, avant de présenter «ses sincères regrets».

La pandémie de coronavirus a obligé les organisateurs et le Comité international olympique (CIO) à reporter d'un an les JO de Tokyo qui devaient avoir lieu cet été dans la capitale nippone. Au Japon, 16’000 cas confirmés de contamination au Covid-19 et 749 décès ont été recensés.