scooter en ville – Le deux-roues urbain de demain

Hot in the city! Le scooter BMW CE 04 est taillé pour les espaces urbains. Entièrement électrique, il est équipé d’un concept de moteur semblable à celui des voitures les plus récentes de la marque. Et s’il y a bien eu le BMW C Evolution de 2014 à 2020, le CE 04 redéfinit entièrement la mobilité électrique en ville. Grâce à un poids passant de 280 à environ 230 kg, il est beaucoup plus maniable et facile à conduire, surtout à faible vitesse. Son empattement étonnamment long de près de 1,70 m ne gêne pas les manœuvres dans les espaces restreints grâce à un arrière très étroit. Il reste en outre très stable, même à 120 km/h, sa vitesse maximale. Rien à redire dans les virages non plus: il possède un bon rayon de braquage et tourne très facilement.