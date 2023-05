Aviron: Le deux sans barreur suisse imbattable, Struzina encore bronzé

Cette fois encore, Röösli, Lucernois de 29 ans, et Gulich, Zurichois de 24 printemps, ont fini sur une belle démonstration de puissance et gagné d'une courte tête, au terme d'un sprint haletant en finale. Ils ont dominé d'un souffle (un dixième de seconde!) les Britanniques Oliver Wynne-Griffith et Thomas George. Les Espagnols Jaime Canalejo Pazos et Javier Garcia Ordonez ont conquis le bronze, à un peu plus de six dixièmes.