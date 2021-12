Pékin Express: Maxime et Alizée à nouveau parents

«Pékin Express» : Le deuxième enfant de Maxime et d’Alizée est né

Le couple, devenu célèbre grâce au jeu «Pékin Express», a annoncé la naissance d’une petite soeur pour Thi-Waï.

Alizée Williot, 28 ans, et Maxime Langlais, 29 ans, emblématiques candidats du jeu «Pékin Express» sur M6 en 2018, lors de la 11e saison dont le casting avait fait des vagues , ont indiqué sur Instagram que la «petite merveille Soa-Li» était née le 6 décembre 2021. C’est le deuxième enfant pour le richissime couple qui file le parfait amour depuis 13 ans et qui s’est marié en juin 2019 au Château Bouffémont, magnifique bâtisse du XIXe siècle située au cœur de la forêt de Montmorency dans le département du Val-d’Oise.

Pour l’heure, on ne connaît pas la taille ni le poids du nouveau-né. On rappellera que sa sœur, prénommée Thi-Waï, pesait 3,750 kg et mesurait 52 cm lors de sa naissance le 15 octobre 2020.