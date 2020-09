Tennis : Le deuxième match le plus long de l’histoire de Roland Garros

L’Italien Lorenzo Giustino et le Français Corentin Moutet ont passé deux jours et 6 h 5 sur le court pour se départager.

Deux jours et 6 h 05 de combat: l’Italien Lorenzo Giustino, 157e mondial et issu des qualifications, est venu à bout du Français Corentin Moutet (ATP 71), 0-6 7-6 (9/7) 7-6 (7/3) 2-6, 18-16, lundi lors du premier tour de Roland Garros, à l’issue d’un match homérique.

Il s’agit du deuxième match le plus long de toute l’histoire du tournoi parisien dans l’ère Open, après celui ayant opposé les Français Fabrice Santoro et Arnaud Clément en 2004 et qui avait duré 6 h 33!