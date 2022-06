Genève : Le deuxième port du canton entièrement rénové

Port-Choiseul, à Versoix (GE), a fait l’objet d’importants travaux durant l’hiver. Le résultat a été présenté mardi.

La vase au fond du port a été enlevée et de nombreuses installations rénovées, comme les 500 échelles d’accès aux bateaux.

Port-Choiseul a fait peau neuve. Des travaux d’entretien et de rénovation ont été menés durant l’hiver pour préserver ce site, qui est le deuxième port du canton de Genève, avec plus de 700 places d’amarrage.

Sédiments immergés à Gland

Comme il est prévu de le faire tous les 20 ans, les lieux ont été dragués pour ôter la vase accumulée. Ainsi, plus de 11’000 m³ de sédiments ont été transportés par bateau et immergés au large de Gland (VD). Parallèlement, une importante restauration a été menée, indique un communiqué commun du Département cantonal du territoire et de la commune de Versoix, où est situé le port.