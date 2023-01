Hockey sur glace: Le deuxième tiers a été fatal à Lausanne

Le LHC n’est plus invaincu cette saison contre Zoug. Les Vaudois ont subi un lourd revers, le troisième consécutif, sur la glace du double champion en titre (6-0). La faute, comme lundi à Lugano , à un deuxième tiers manqué - quatre buts concédés - et une incapacité à marquer lorsque les occasions se présentent.

Ces rocades sont probablement la cause de l’entame compliquée des Lions, qui ont eu de la peine à se trouver en raison de nombreuses imprécisions. Petit à petit, Lausanne est entré dans sa rencontre et il a même eu le contrôle du puck en début de seconde période, sans pouvoir néanmoins se montrer réellement dangereux.

Huet entre en jeu

À cet instant, on se disait que ce tiers médian n’allait en rien ressembler à celui de Lugano et que Lausanne avait appris de ses erreurs. Mais voilà, à la 25e, O’Neill a pu se jouer facilement de Marti qui n’a eu d’autre choix que de faire faute. Résultat? Penalty et 1-0. Trois minutes plus tard, le LHC a pris un deuxième coup sur la tête lorsque Zehnder a pu pousser au fond une rondelle qui traînait après un rebond accordé par Punnenovs. Deux réussites de Zoug par Senteler (36e) après une superbe transversale de Martschini et d’Hofmann (40e) à 4 contre 3 ont définitivement tué le suspense.