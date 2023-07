Constructif et concret: Le développement durable dans les oreilles grâce à des podcasts

À quel point les plantes d’intérieur sont-elles durables? Et que font les abeilles robotisées? Les réponses à ces questions et à bien d’autres se trouvent dans divers podcasts germanophones qui traitent de la durabilité. Unsplash

Nachhaltig.kritisch: un journalisme climatique critique destiné à un public jeune

Vous connaissez peut-être déjà la chaîne Instagram du même nom. Derrière nachhaltig.kritisch, on trouve les journalistes Ann-Sophie Henne et Robin Jüngling, qui pratiquent depuis 2019 un journalisme climatique indépendant. Dans leur podcast, ils évoquent de manière approfondie leurs recherches et interviewent régulièrement des invités. Ils abordent beaucoup de thèmes du quotidien et de questions inhabituelles. Voici quelques exemples… À quel point les plantes d’intérieur sont-elles durables? Et qu’en est-il des chiens? Ou encore des bitcoins? D’une durée de 30 minutes chacun, les épisodes sont parfaits quand on est en déplacement.

1,5 Grad Podcast: un podcast sur le climat proposé par Luisa Neubauer, où elle invite des célébrités

Dans ce Spotify-Originals-Podcast, la plus célèbre des activistes climatiques germanophones ne parle pas seulement de sa vie de militante, mais elle en profite pour obtenir le soutien de célébrités – ou tout du moins pour échanger avec des personnalités sur le climat et la durabilité. Des dizaines de personnes connues ont déjà été invitées dans son podcast: Kool Savas, Herbert Grönemeyer, Anke Engelke et même sa propre grand-mère, qui est la protagoniste de son nouveau livre. Les épisodes durent une bonne heure.

Besser Leben: des conseils pratiques au quotidien et des épisodes courts

Dans ce podcast de BAYERN 1, on trouve chaque semaine des réponses à des questions que l’on ne s’est peut-être jamais encore posées, mais sur lesquelles on pourrait et devrait peut-être s’interroger un jour. Le charbon de bois pour barbecue est-il vraiment constitué de forêt vierge? Ne serait-ce pas mieux de faire tourner la machine à laver quand il y a beaucoup de soleil? L’origan du supermarché ne contient-il vraiment que de l’origan? Et à quel point les achats en ligne sont-ils durables? Les épisodes sont aussi longs que le sujet l’exige, soit entre 5 et 30 minutes.

Good Impact: des articles sélectionnés dans le magazine Good Impact

Nous souhaitons tous lire plus régulièrement les journaux et les magazines. Pourtant, dans la vraie vie, nous feuilletons plus que nous lisons. Ce podcast est une solution à ce problème, puisqu’il propose une lecture d’articles sélectionnés dans le magazine Good Impact. Les thèmes abordés? Les abeilles robotisées dans la lutte contre la disparition des insectes, la sécheresse au Niger ou encore les maisons du futur.

Good Impact: des bonnes nouvelles et des discussions constructives

C’est un autre podcast issu de l’univers de Good Impact Magazine. S’il est animé de manière classique, il ne met en revanche pas l’accent sur les crises et les défis, mais plutôt sur la constructivité et les bonnes nouvelles. Un podcast rafraîchissant, avec des épisodes très courts qui proposent aussi bien des informations positives sur la durabilité que des conversations plus longues.

Unbeschwert nachhaltig: le podcast suisse

La Suissesse Barbara Gobeli a consacré sa vie à la durabilité. Mais, pour elle, il est important de ne pas être trop sévère avec soi-même, d’où le nom de «Unbeschwert nachhaltig» (insouciant et durable). Dans son podcast, elle aborde, en suisse allemand, les thèmes les plus divers, du minimalisme aux choses qu’elle n’achète plus depuis qu’elle vit de manière plus durable, en passant par son propre mariage, qu’elle a organisé de façon aussi durable que possible.

Fairquatscht: le monde à travers des lunettes vertes

Pour son podcast sur la durabilité, Marisa Becker fait appel à un ou une expert(e) pour parler de tout ce qui peut être vu, comme elle le dit, «à travers des lunettes vertes». Il y est de plus en plus question de justice sociale, ce qui, selon elle, fait aussi partie du thème de la durabilité. Dans ses épisodes, elle aborde donc volontiers des sujets comme le bénévolat ou le système éducatif.