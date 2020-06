Tourisme

Le DFAE n’organise plus de vols retour pour les voyageurs bloqués

Si des Suisses se retrouvent dans une situation d’urgence en raison du coronavirus, ils doivent d’abord faire appel aux services d’assistance locaux ou à leur assurance voyage.

Der Grenzuebergang Ligornetto am Montag, 4. Mai 2020. Am Montag sind im Tessin drei weitere Grenzuebergaenge, darunter Ligornetto, zu bestimmten Zeitfenstern wieder geoeffnet worden. Damit soll der Arbeitsverkehr erleichtert werden. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi)

Les Suisses qui se rendent à l’étranger et se retrouvent bloqués en raison de restrictions liées au Covid-19 doivent se débrouiller tout seuls. Le DFAE n’organise plus de vols retour.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé jeudi une information du «Blick». L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le DFAE déconseillent toujours les voyages non urgents à l’étranger, à l’exception de l’Allemagne, la France et l’Autriche.