«Je me déteste pour ce que j’ai fait», a avoué mercredi un Allemand de 52 ans devant les juges du Tribunal d’arrondissement de Rorschach (SG). Le quinquagénaire a dû comparaître devant la justice saint-galloise pour avoir poignardé à mort sa compagne, en mai 2018, à Thal (SG), rapporte «Blick» .

Interrogé par la Cour, le prévenu a expliqué qu’il était convaincu que le diable le poursuivait cette nuit-là. «Il voulait venir me chercher. Il voulait me tuer!» L’Allemand se souvient s’être enfermé à la cave avec son amie, une binationale helvético-thaïlandaise de 44 ans. «On s’est cachés là. Elle est venue avec moi de son plein gré.» Le boucher assure ne plus savoir ce qui s’est passé ensuite. Tout ce dont il se souvient, c’est de l’avoir attaquée avec un couteau servant à dépecer les animaux. «Elle n’a pas voulu s’enfuir. Elle s’est laissé faire.»