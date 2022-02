Crise ukrainienne : Le dialogue de sourds continue entre Washington et Moscou

Jeudi, la tension ne redescendait toujours pas dans la crise ukrainienne entre la Russie, qui assure retirer ses troupes, et les États-Unis, qui affirment le contraire.

La Russie a, selon les Occidentaux, déployé plus de 100’000 soldats et leurs équipements dans le voisinage de l’Ukraine en vue d’une offensive.

Le dialogue de sourds s’est poursuivi jeudi, dans un contexte toujours plus volatil, entre les États-Unis qui redoutent désormais une attaque de l’Ukraine «dans les prochains jours», et la Russie qui a annoncé au contraire de nouveaux retraits militaires.

«Fausse alarme»

École bombardée

Situation «extrêmement dangereuse»

«La Russie sera forcée de réagir»

Moscou insiste sur «le retrait de toutes les forces et armements des États-Unis déployés en Europe centrale et orientale, en Europe du Sud-Est et dans les pays baltes» et attend également des propositions des Occidentaux un «renoncement à tout élargissement futur de l’Otan», à l’Ukraine en particulier.